Росіяни тричі за кілька годин атакували Харків дронами, є поранені
Удень 22 вересня Харків тричі за кілька годин атакували російські дрони. Внаслідок ударів є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Перший удар у Київському районі зафіксували о 14:04. За попередньою інформацією, російський дрон влучив у відкриту територію поблизу автосалону.
Згодом стало відомо про постраждалу. Внаслідок атаки травмувалася 28-річна дівчина.
Також пошкоджено вікна будівлі та автомобілі, які перебували поблизу місця влучання.
Однак на цьому атака на район не завершилася. О 15:57 Терехов повідомив про ще один удар бойового дрона. За попередньою інформацією, приліт стався поблизу багатоповерхового будинку.
Ближче до 16:44 мер повідомив уже про третє влучання в Київському районі. За його словами, це був другий удар поблизу багатоповерхівки.
"Зафіксовано третій приліт по Київському району, і вже другий біля багатоповерхівки. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі уточнюємо", - повідомив Терехов.
Пізніше Терехов уточнив інформацію щодо місця влучання. За його словами, воно сталося не в Київському, а в Салтівському районі Харкова.
Нагадаємо, вночі проти 22 вересня Росія завдала балістичного удару по цивільному підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі. Загинули четверо працівників, ще семеро отримали поранення.
Тієї ж ночі росіяни завдали ще одного балістичного удару - по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині.