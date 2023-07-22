Росіяни стягують додаткові сили під Авдіївку: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Куп’янська і, як повідомляється, просунулися 21 липня. Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський стверджував, що російські війська захопили п’ять українських опорних пунктів і чотири спостережні пункти під час боїв біля залізничної станції Сеньківка та Масютівка (обидві за 12-14 км на північний схід від Куп’янська).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на три кілометри в невизначеному районі на куп’янському напрямку, захопили залізничну станцію Мовчанове (на північ від залізничної станції Сеньківка) і атакували українські позиції на захід і південь від Лиману Першого (11 км на північний захід від Куп’янська).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська просунулися до невизначених позицій на річці Оскіл у куп’янському напрямку. ISW не спостерігала візуального підтвердження жодної з цих заяв. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки на південний захід від Масютівки. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська намагаються захопити бойову ініціативу на куп’янському напрямку.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної та, як повідомляється, досягли незначного прогресу 21 липня. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська наступали в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної) з північного заходу.

Інший російський "воєнкор" опублікував кадри, як невідомі російські десантно-штурмові загони (ВДВ) захоплюють позиції українських окопів, як повідомляється, у лісі поблизу Кремінної. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Надії (15 км на південний захід від Сватового), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної), Діброви (7 метрів на південний захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу.

Українські сили продовжували наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і не просунулися 21 липня. Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили дві контратаки українських військ в районі Куп’янська поблизу Лиману Першого та Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та атаки в районі Кремінної поблизу Діброви, Ковалівки (10 км на південний захід від Сватового), Кармазинівки (12 км на південний захід від Сватового), Золотарівки (12 км на південь від Кремінної).

Російські військові блогери значною мірою підтвердили заяви Міноборони та додатково стверджували, що російські війська відбили українську бронетехнічну атаку поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута та досягли обмежених успіхів 21 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 липня, показують, що українські війська просувалися вздовж траси E40 (Бахмут-Слов’янськ) на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на північ і південь від Бахмута, де російські сили розгорнули підкріплення. Український Генштаб повідомив, що тривають запеклі бої на напрямках Оріхово-Василівка-Парасковіївка (до 8 км на північ від Бахмута) та Кліщіївка-Андріївка (7-10 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що українські війська продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, де активізуються українські наступальні дії. Череватий повідомив, що українські сили ведуть маневрові дії на Бахмутському напрямку, щоб уникнути великих втрат.

Російське МО стверджувало, що українські війська безуспішно атакували елементи російського Південного угруповання військ на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Майорського (17 км на південь від Бахмута). Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська закріпилися на висотах на північ від Оріхово-Василівки.

21 липня російські війська здійснили атаки в районі Бахмута й не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські позиції на південно-західній околиці Кліщіївки та поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили безуспішно атакували українські сили з напрямку Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута). Глава ЧР Рамзан Кадиров заявив, що поблизу Кліщіївки діють підрозділи чеченських підрозділів спецназу "Ахмат" і "Север-Ахмат", а також підрозділи 4-ї мотострілецької бригади РФ і 346-ї бригади спецназу.

Повідомляється, що українські сили проводили обмежені наступальні дії вздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк і не досягли жодних підтверджених успіхів 21 липня. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що українські сили досягли невідомого успіху в районі Авдіївки за останні два-три тижні.

Російське МО стверджувало, що українські війська безуспішно атакували елементи російського Південного угруповання військ поблизу Веселого (5 км на північний схід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Російські війська продовжували наступ вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і не робили жодних підтверджених наступів 21 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки (23 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Російські джерела стверджували, що російські сили витіснили українські сили з позицій біля Веселого та Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки), але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська атакували українські позиції біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського. Барабаш повідомив, що російські війська продовжують спроби оточити Авдіївку та перекидають у цей район підкріплення, включно з невизначеними підрозділами морської піхоти, які раніше перебували в Нікольському під Маріуполем.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що українські війська проводили наступальні дії на заході Донецької області, але не просунулися 21 липня. Російські військові блогери стверджували, що підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) відбивали українські напади за допомогою бронетехніки на північ від Микільського (27 км на південний захід від Донецька).

Українські війська 21 липня продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та досягли успіхів у цьому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 липня, показують, що українські війська просунулися ближче до Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіху на напрямку Новодарівка-Приютне (13-16 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

21 липня російські війська здійснили контратаку в районі кордону Запорізької та Донецької областей і не досягли підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська здійснили безуспішні наземні атаки, щоб відбити раніше втрачені позиції на північ від Приютного.

20 липня російський "воєнкор" заявив, що російські війська здійснили контратаку поблизу Приютного та витіснили українські сили з позицій на північ від населеного пункту. Опубліковані 21 липня геолокаційні кадри просування України в цьому районі вказують на те, що ці російські контратаки, ймовірно, були невдалими.

21 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, підтверджених успіхів у цьому районі не досягли. Український Генштаб повідомив, що українські війська досягли успіху на напрямках Новоданилівка-Вербове (до 16 км на південний схід від Оріхова) та Новоданилвіка-Роботине (до 12 км на південь від Оріхова).

Російське МО заявило, що російські війська відбили український штурм біля Малої Токмачки (6 км на південний схід від Оріхова). Російські джерела стверджували, що невеликі українські групи здійснювали наземні атаки в напрямку Вербового, а також уздовж лінії П’ятихакти-Жереб’янки (до 26 км на південний захід від Оріхова).

Повідомляється, що російські сили здійснили контратаку на південь від Оріхова та просунулися в цьому районі 21 липня. 21 липня російські джерела розширили кадри, нібито показуючи елементи російського 291-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) на відбитих позиціях після успішних контратак поблизу Роботиного. ISW не спостерігала візуального підтвердження нещодавнього просування росіян поблизу Роботиного.

Російські джерела стверджують, що українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Херсонської області та що станом на 21 липня тривають бої біля Антонівського мосту. Російський військовий блогер стверджує, що тривають бої поблизу українських позицій біля Антонівського мосту та що російські сили відбили невелику українську групу, яка намагалася висадитися біля Голої Пристані (12 км на південний захід від міста Херсона).

Голова Херсонської обласної окупаційної адміністрації Володимир Сальдо 20 липня заявив, що невеликі українські групи продовжують спроби висадитися на лівий берег Херсонської області.

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