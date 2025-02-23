Росіяни стратили українських військових у Курській області

За даними Лубінця, у соцмережах почало ширитись відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців - це воїни 82-ї бригади.

На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.

"Розстріл українських військовополонених - черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права", - написав Лубінець.

За його словами, він вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Страти українських військовополонених

Росія під час вторгнення в Україну масово розстрілює українських військовополонених, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За даними уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році зафіксовано 109 таких випадків із 177 підтверджених за три роки.