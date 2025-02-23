Росіяни стратили українських військових у Курській області

Російські солдати, ймовірно, розстріляли українських воїнів, яких взяли в полон у Курській області. У мережі з'явилося відповідне відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.
За даними Лубінця, у соцмережах почало ширитись відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців - це воїни 82-ї бригади.
На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.
"Розстріл українських військовополонених - черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права", - написав Лубінець.
За його словами, він вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Росія під час вторгнення в Україну масово розстрілює українських військовополонених, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За даними уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році зафіксовано 109 таких випадків із 177 підтверджених за три роки.
Також на початку лютого стало відомо, що російські окупанти могли обезголовити українського воїна. Україні попередньо вдалося встановити особу загиблого.
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