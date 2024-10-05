ua en ru
Сб, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни стратили чотирьох українських військових у Вовчанську

Вовчанськ, Субота 05 жовтня 2024 17:03
UA EN RU
Росіяни стратили чотирьох українських військових у Вовчанську Фото: росіяни розстряляли полонених (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Влітку окупанти у Вовчанську стратили чотирьох українських військових. Військові РФ зробили це за наказом свого командування на території агрегатного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених - військовослужбовців Збройних сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ.

"Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

Наймасовіший розстріл полонених

Нагадаємо, днями в мережі опублікували відео, на якому російські окупанти розстрілюють одразу 16 українських військовополонених.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, таке звірство сталося на Покровському напрямку. Генпрокурор Андрій Костін зазначав, що це наймасовіша страта з початку російського вторгнення в Україну.

Ми повідомляли, що Україна встановила нові деталі розстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Сили оборони України ракетами Storm Shadow уразили три командних пункти РФ, - Генштаб
Сили оборони України ракетами Storm Shadow уразили три командних пункти РФ, - Генштаб
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію