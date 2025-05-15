Росіяни спрямували 10 дронів на село під Сумами: знищені підприємства (фото)
Російська армія атакувала село у Сумській громаді в ніч на 15 травня. Окупанти спрямували по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря в Telegram.
За його словами, під ударом ворога була Велика Чернеччина. Внаслідок атаки ворога пошкоджено три підприємства. На місці влучань виникла пожежа.
Мер Сум зазначив, що через ворожий удар поранених та жертв немає.
Він також показав зруйноване російськими дронами виробництво під Сумами. Як повідомляли місцеві ЗМІ, серед пошкоджених підприємств - підприємство з виробництва пластикового посуду та підприємство, яке займалося переробкою пухової сировини.
Фото: росіяни масовано вдарили по підтриємствам під Сумами (t.me/kobzarartemsn)
Атака дронів РФ на Україну
Росія в ніч на 15 травня знову атакувала Україну дронами. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти випустили 110 безпілотників. Сили ППО знищили 62 дрони. Ще 29 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Російські дрони вночі атакували Івано-Франківську область, також лунали вибухи у Луцьку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.