Росіяни спробували форсувати річку у Курській області, але зазнали втрат (відео)

Як повідомляється, наступ ворога розпочався вночі, у складних погодних умовах під сильним снігопадом. Російські війська перекинули понтонний міст через річку, щоб забезпечити прохід важкої техніки ближче до позицій українських бійців.

"Наші розвідники вчасно виявили пересування ворога ще на етапі підготовки до переправи. На основі отриманих даних командування оперативно залучило FPV-дрони для ураження техніки противника", - зазначили у підрозділі.

Перший точний удар по головній машині зупинив рух колони, змусивши решту техніки здійснювати маневри. Подальший удар по замикаючій машині перекрив шляхи для відступу, що значно ускладнило ситуацію для ворога.

Як зазначили українські бійці, координовані дії всіх підрозділів дозволили ефективно зупинити атаку росіян. В результаті противник зазнав значних втрат у техніці, що завдало йому серйозного матеріального збитку.