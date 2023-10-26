Росіяни скинули чотири авіабомби на село під Херсоном: є загиблий

"У Тягинці російська авіація вбила місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби.

Фото: Тягинка (deepstatemap.live)

"Одна з них поцілила неподалік місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік", - додали в ОВА.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють звільнену правобережну частину Херсонської області. Для атак вони використовують, зокрема, артилерію та авіацію. На жаль, через постійні удари гинуть мирні жителі регіону.

Нещодавно війська РФ обстріляли один із пожежних підрозділів ДСНС в Херсонській області.

Також російські війська атакували населені пункти Херсонської області керованими бомбами, дронами-камікадзе, і завдали ракетного удару. Внаслідок руйнувань на місці "прильоту" велися рятувально-аварійні роботи.