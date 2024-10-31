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Росіяни скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичні заводи в Башкортостані

Башкортостан, Росія, Четвер 31 жовтня 2024 20:05
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Росіяни скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичні заводи в Башкортостані Фото: МНС Росії (t.me/mchs_official)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії ввечері 31 жовтня заявили про атаку дронів у Башкортостані. Три безпілотники нібито атакували паливно-енергетичні заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що два безпілотники нібито впали в промзоні підприємства паливно-енергетичного комплексу, ще один - на території одного з підприємств.

Про руйнування та постраждалих не повідомляють.

Зазначимо, де саме розташовані заводи, росіяни також не уточнюють. Однак в Уфі, яка знаходиться за понад 1300 км від кордону з Україною, через загрозу безпілотників закривали аеропорт.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, вночі 30 жовтня у місті Желєзногорськ Курської області сталася пожежа. Росіяни заявили, що вогонь спалахнув через нібито атаку дронів.

Також днями у Воронезькій області дрони уразили спиртзаводи, там спалахнули потужні пожежі. Як повідомлялося, росіяни на спиртзаводах виготовляють паливо для потреб армії.

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