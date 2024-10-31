Россияне жалуются на атаку дронов на топливно-энергетические заводы в Башкортостане

В России вечером 31 октября заявили об атаке дронов в Башкортостане. Три беспилотника якобы атаковали топливно-энергетические заводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что два беспилотника якобы упали в промзоне предприятия топливно-энергетического комплекса, еще один - на территории одного из предприятий.

О разрушениях и пострадавших не сообщают.

Отметим, где именно расположены заводы, россияне также не уточняют. Однако в Уфе, которая находится более чем в 1300 км от границы с Украиной, из-за угрозы беспилотников закрывали аэропорт.