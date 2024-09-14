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Росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області, - ISW

Курська область, Росія, Субота 14 вересня 2024 05:46
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Росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області, - ISW Фото: росіяни ще не почали масштабний наступ у Курській області (twitter.com/GeneralStaffUA)
Автор: Валерій Савицький

У Курській області армія РФ почала контрнаступ, але поки що не спостерігається бойових дій, які б свідчили, що росіяни почали масштабну операцію для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Володимир Зеленський заявив, російські війська зосередили в Курській області 40 тисяч військовослужбовців, але не уточнив склад цього угруповання. В Інституті зазначили, що залишається незрозумілим, чи підрахунок глави держави стосується виключно боєздатних російських солдатів, чи об'єднаних сил, які включають солдатів-контрактників, а також менш боєздатних призовників, нерегулярні формування, прикордонників, підрозділи Росгвардії та МВС Росії.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 вересня зазначив, що в Курській області перебувають від 33 до 35 тисяч російських військовослужбовців, а Зеленський заявив, що російське командування планує зосередити у регіоні від 60 до 70 тисяч військових. В ISW зазначили, що ці дані суттєво перевищують 50 тисяч військовослужбовців, які, за оцінками американських офіційних осіб, знадобляться Росії для витіснення українців з Курської області.

Аналітики Інституту також зазначили, що досі для протидії українському вторгненню в Курську область, російська влада переважно покладалася на погано навчених й екіпірованих призовників, а також невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ. На їхню думку, малоймовірно, що більшість нинішнього російського угруповання військ у Курській області має достатній бойовий досвід.

"Російська контрнаступальна операція з відвоювання захопленої українськими військами території в Курській області, потребуватиме ще більше живої сили і техніки, ніж Росія вже зосередила у цьому регіоні - особливо через те, що більшості зі вже задіяних підрозділів бракує бойового досвіду", - йдеться у звіті.

Наразі основну відповідальність за контратаки в Курській області, зазначають в ISW, несуть нещодавно передислоковані з фронту в Україні російські повітряно-десантні війська. Це свідчить про те, що російське військове командування може планувати задіяти для повернення територій найбільш "елітні" чи боєздатні підрозділи.

"Російським військовим, безсумнівно, доведеться передислокувати з України до Курської області підрозділи, що вже беруть участь у поточних наступальних операціях. Або доведеться перекидати оперативні резерви, щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти міжнародний кордон від майбутнього вторгнення з боку України", - йдеться у звіті ISW.

Контрнаступ Росії в Курській області

З 6 серпня Збройні сили України взяли під контроль близько ста населених пунктів у Курській області, зокрема місто Суджа. Загальна територія під контролем українських військових, становить понад 1300 квадратних кілометрів.

12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська почали контрнаступальні операції в Курській області. Водночас, речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер зазначив, що підрозділи армії РФ намагаються провести "якусь маргінальну контрнаступальну" операцію.

За словами Зеленського, росіяни намагаються повернути під контроль захоплені ЗСУ райони в Курській області, але особливого прогресу цього не спостерігається.

Президент також зазначив, що ЗСУ будуть контролювати ці території, доки російський диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори з Києвом.

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