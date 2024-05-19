Росіяни з РСЗВ обстріляли село під Куп'янськом: п'ятеро загиблих, багато постраждалих

Російські окупанти сьогодні, 19 травня, знову завдали удар по Куп'янському району. В результаті обстрілу з РСЗВ загинуло п'ять людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок обстрілу з РСЗВ сел Новоосинове та Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять - травмовані", - повідомив Синєгубов.
Глава Харківської ОВА повідомив, що серед загиблих:
Крім того, Синєгубов розповів, що поранено п’ять чоловіків та чотири жінки. Наразі їм надається медична допомога.
Зауважимо, що російські окупанти постійно завдають ударів по Куп'янську та району. Ситуація значно загострилась після 10 травня, коли російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ в Харківській області.
В Генеральному штабі ЗСУ сьогодні зазначили, що ситуація в районі контрольована. А ЗСУ здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони.
До того ж у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, заявив, що ЗСУ цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.
Детальніше про ситуацію в Харківській області, що склалась станом на сьогодні, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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