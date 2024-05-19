UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни з РСЗВ обстріляли село під Куп'янськом: п'ятеро загиблих, багато постраждалих

Фото: росіяни обстріляли Куп'янський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 19 травня, знову завдали удар по Куп'янському району. В результаті обстрілу з РСЗВ загинуло п'ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілу з РСЗВ сел Новоосинове та Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять - травмовані", - повідомив Синєгубов.

Глава Харківської ОВА повідомив, що серед загиблих:

  • чоловіки 64, 65 та 58 років,
  • жінки 56 і 72 років.

Крім того, Синєгубов розповів, що поранено п’ять чоловіків та чотири жінки. Наразі їм надається медична допомога.

 

Ситуація в Куп'янському районі

Зауважимо, що російські окупанти постійно завдають ударів по Куп'янську та району. Ситуація значно загострилась після 10 травня, коли російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ в Харківській області.

В Генеральному штабі ЗСУ сьогодні зазначили, що ситуація в районі контрольована. А ЗСУ здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони.

До того ж у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, заявив, що ЗСУ цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.

Детальніше про ситуацію в Харківській області, що склалась станом на сьогодні, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськХарківВійна Росії проти України