Росіяни з РСЗВ обстріляли село під Куп'янськом: п'ятеро загиблих, багато постраждалих

Ситуація в Куп'янському районі

Зауважимо, що російські окупанти постійно завдають ударів по Куп'янську та району. Ситуація значно загострилась після 10 травня, коли російські окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ в Харківській області.

В Генеральному штабі ЗСУ сьогодні зазначили, що ситуація в районі контрольована. А ЗСУ здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони.

До того ж у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, заявив, що ЗСУ цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.

Детальніше про ситуацію в Харківській області, що склалась станом на сьогодні, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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