Росіяни розшукують біля Тарканхуту самоліквідоаний напередодні вертоліт: що відомо

Росіяни організували пошуково-рятувальну операцію Чорноморського флоту в пошуках вертольота, який вчора зазнав аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніториногову групу "Кримський вітер" в Telegram.
"Моніторингова група відстежила пошуково-рятувальну операцію Чорноморського флоту біля берегів мису Тарханкут на південний захід від селища Чорноморське, де вчора вранці самознищився російський ударний вертоліт Мі-24", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на вчорашніх супутникових знімках видно п'ять катерів біля передбачуваної точки затоплення. Раніше росЗМІ повідомляли, що пілоти загинули.
"Гелікоптер Мі-24 зазнав аварії в районі західного узбережжя Криму, повідомило вчора Міноборони РФ. ВМС України повідомляли, що близько 6.00 10 квітня було втрачено вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що вчора повідомлялось про знищений російський Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу розповів, що перед падінням російського гелікоптера Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму, пролунав вибух.
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