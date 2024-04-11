Росіяни розшукують біля Тарканхуту самоліквідоаний напередодні вертоліт: що відомо

Росіяни організували пошуково-рятувальну операцію Чорноморського флоту в пошуках вертольота, який вчора зазнав аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніториногову групу "Кримський вітер" в Telegram.

"Моніторингова група відстежила пошуково-рятувальну операцію Чорноморського флоту біля берегів мису Тарханкут на південний захід від селища Чорноморське, де вчора вранці самознищився російський ударний вертоліт Мі-24", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що на вчорашніх супутникових знімках видно п'ять катерів біля передбачуваної точки затоплення. Раніше росЗМІ повідомляли, що пілоти загинули. "Гелікоптер Мі-24 зазнав аварії в районі західного узбережжя Криму, повідомило вчора Міноборони РФ. ВМС України повідомляли, що близько 6.00 10 квітня було втрачено вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомленні. Фото: пошуково-рятувальна операція ЧФ РФ біля мису Тарканхут (t.me/Crimeanwind)