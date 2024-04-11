ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни розшукують біля Тарканхуту самоліквідоаний напередодні вертоліт: що відомо

Україна, Четвер 11 квітня 2024 10:32
UA EN RU
Росіяни розшукують біля Тарканхуту самоліквідоаний напередодні вертоліт: що відомо Фото: пошуки ЧФ РФ вертольоту поблизу берегів Криму (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни організували пошуково-рятувальну операцію Чорноморського флоту в пошуках вертольота, який вчора зазнав аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніториногову групу "Кримський вітер" в Telegram.

"Моніторингова група відстежила пошуково-рятувальну операцію Чорноморського флоту біля берегів мису Тарханкут на південний захід від селища Чорноморське, де вчора вранці самознищився російський ударний вертоліт Мі-24", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вчорашніх супутникових знімках видно п'ять катерів біля передбачуваної точки затоплення. Раніше росЗМІ повідомляли, що пілоти загинули.

"Гелікоптер Мі-24 зазнав аварії в районі західного узбережжя Криму, повідомило вчора Міноборони РФ. ВМС України повідомляли, що близько 6.00 10 квітня було втрачено вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомленні.

Фото: пошуково-рятувальна операція ЧФ РФ біля мису Тарканхут (t.me/Crimeanwind)

Варто зауважити, що вчора повідомлялось про знищений російський Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу розповів, що перед падінням російського гелікоптера Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму, пролунав вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Росавіація Чорноморський флот
NEWS
Рада ухвалила закон про мобілізацію: коли почнуть діяти нові правила
Рада ухвалила закон про мобілізацію: коли почнуть діяти нові правила
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні