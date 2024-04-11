Россияне разыскивают возле Тарканхута самоликвидированный накануне вертолет: что известно

Россияне организовали поисково-спасательную операцию Черноморского флота в поисках вертолета, который вчера потерпел крушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер" в Telegram.

"Мониторинговая группа отследила поисково-спасательную операцию Черноморского флота у берегов мыса Тарханкут юго-западнее поселка Черноморское, где вчера утром самоуничтожился российский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении. Отмечается, что на вчерашних спутниковых снимках видны пять катеров возле предполагаемой точки затопления. Ранее российские СМИ сообщали, что пилоты погибли. "Вертолет Ми-24 потерпел аварию в районе западного побережья Крыма, сообщило вчера Минобороны РФ. ВМС Украины сообщали, что около 6.00 10 апреля был потерян вертолет Ка-27", - говорится в сообщении. Фото: поисково-спасательная операция ЧФ РФ у мыса Тарканхут (t.me/Crimeanwind)