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Россияне разыскивают возле Тарканхута самоликвидированный накануне вертолет: что известно

Украина, Четверг 11 апреля 2024 10:32
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Россияне разыскивают возле Тарканхута самоликвидированный накануне вертолет: что известно Фото: поиски ЧФ РФ вертолета у берегов Крыма (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне организовали поисково-спасательную операцию Черноморского флота в поисках вертолета, который вчера потерпел крушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер" в Telegram.

"Мониторинговая группа отследила поисково-спасательную операцию Черноморского флота у берегов мыса Тарханкут юго-западнее поселка Черноморское, где вчера утром самоуничтожился российский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вчерашних спутниковых снимках видны пять катеров возле предполагаемой точки затопления. Ранее российские СМИ сообщали, что пилоты погибли.

"Вертолет Ми-24 потерпел аварию в районе западного побережья Крыма, сообщило вчера Минобороны РФ. ВМС Украины сообщали, что около 6.00 10 апреля был потерян вертолет Ка-27", - говорится в сообщении.

Фото: поисково-спасательная операция ЧФ РФ у мыса Тарканхут (t.me/Crimeanwind)

Стоит отметить, что вчера сообщалось об уничтоженном российском Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга рассказал, что перед падением российского вертолета Ка-27 на территории временно оккупированного Крыма, раздался взрыв.

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Крым Росавиация Черноморский флот
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