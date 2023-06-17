Росіяни розмістили комплекс "БАЛ" у тимчасово окупованому Криму

"На під'їзді до Севастополя сьогодні помічено пускову установку комплексу "Бал", - ідеться в повідомленні.

Комплекс "БАЛ"

"Бал" - це російська мобільна берегова ракетна система, оснащена протикорабельною ракетою Х-35. Основне призначення комплексу полягає в контролі територіальних вод і проливних зон, а також у забезпеченні захисту військово-морських баз, інших об'єктів на березі та узбережжя.

Він також призначений для забезпечення безпеки узбережжя на потенційно небезпечних напрямках висадки десантних сил. Ракета Х-35 має дальність ураження у 120 кілометрів, а модифікація Х-35У може вражати цілі на відстані до 260 кілометрів.

Розміщення комплексу росіянами

Раніше стало відомо, що російська армія перемістила в Брянську область РФ берегові ракетні комплекси "Бал", щоб обстрілювати українські міста.

Детальніше про комплекс "Бал", його ракети і про те, наскільки складно їх збивати, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.