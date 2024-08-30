Росіяни за ранок тричі атакували пожежну частину у Нікополі: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Додамо, що Нікополь знаходиться під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують місто, яке розташоване на березі Дніпра, з іншого боку річки, який був окупований на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни б'ють по Нікополю дронами, артилерію та іншим озброєнням.

"На щастя, ніхто з особового складу не постраждав", - наголошуються у ДСНС.

Нічна атака ворога

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни в ніч на 30 серпня випустили по Україні 18 дронів-камікадзе та балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 12 "Шахедів", ще чотири безпілотники були локаційно втрачені.

Також окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Під удар потрапило підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії.

Внаслідок атаки постраждали дев'ять осіб. Також стало відомо про одну жертву - жінка померла у лікарні від отриманих травм.

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