Росіяни просунулися на північний захід від Бахмута: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Російські війська просунулися на захід від Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 17 лютого.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Представник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, заявив 17 лютого, що російські війська продовжують перекидати у цей район новий персонал та техніку для проведення ротацій на тактичному рівні та поповнення втрат.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська завдали удару Куп'янську із застосуванням до 12 плануючих бомб.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська нещодавно трохи просунулися в районі Бахмута станом на 17 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 17 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали:

у районі Богданівки та Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

Обмежені позиційні бої тривали на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Також позиційні бої тривали:

на захід від Донецька у районі Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Генеральний штаб України повідомив про обмежені позиційні бої в районі Донецько-Запорізького кордону недалеко від Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки) та Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) 17 лютого.

Повідомляється, що російська 11-та армія ВПС та протиповітряної оборони (ВКС Росії та Східний військовий округ) завдає плануючих бомбових ударів по українських позиціях у Старомайорському.

Нещодавно російські війська підтвердили наступ у західній частині Запорізької області на фоні заяв Росії, що почастішали, про те, що російські війська відновили наступальні операції на цій ділянці фронту.

Відео з геолокацією, опубліковане 17 лютого, показує, що російські війська відбили позицію на південь від Роботиного.

Деякі російські блогери спростували заяви про активізацію наступу поблизу Роботиного та повідомили, що російські війська лише посилили авіацію та артилерію, а не наземні атаки.

Генеральний штаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

17 лютого на східному березі Херсонської області тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.