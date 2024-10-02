Росіяни просунулися під Покровськом і несуттєво - ще на трьох напрямках: карти ISW

Війська окупантів просунулися на двох ділянках під Покровськом і трохи просунулися у Вовчанську Харківської області, на північний захід від Кремінної Луганської області та в Торецьку Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операції ЗСУ у Росії

ЗСУ 30 вересня та 1 жовтня продовжували наступальні операції на захід від українського виступу в Курській області у Глушківському районі, але не просунулися вперед.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ, стверджували, що російські сили відбили українські наступальні операції в районі Нового Шляху та Веселого та що українські удари по Краснооктябрьському свідчать про те, що російські сили все ще контролюють населений пункт.

Також росіяни повідомляли про своє просування і навіть захоплення кількох неназваних населених пунктів, але ISW не знайшов цьому підтверджень.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська 30 вересня здійснили незначний підтверджений наступ у Вовчанську під час посиленого механізованого наступу чисельністю до роти.

Геолокаційні кадри показують, що війська РФ здійснили дуже незначний наступ уздовж дороги Т2108 (вулиця Соборна) на захід від Вовчанського агрегатного заводу, перш ніж українські війська зупинили наступ.

Російські війська продовжили обмежені наступальні операції на північ від Харкова 1 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Харківська група ЗСУ заявила, що російські війська в основному перебувають в обороні вздовж лінії Глибоке-Липці, де вони зміцнюють та оснащують позиції.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ на північний захід від Кремінної та непідтверджений наступ на захід від Сватового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 жовтня, показують, що окупанти нещодавно трохи просунулися на захід від Макіївки (на північний захід від Кремінної). Російські військові блогери заявили, що війська РФ також просунулися на південь від Макіївки, на схід від Кругляківки (на південний схід від Куп'янська), а російське Міноборони заявило, що підрозділи російського Західного угруповання військ захопили Вишневе (на захід від Сватового), хоча ISW не виявив підтверджень жодній із цих заяв.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки і на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, проте підтверджених змін лінії фронту не спостерігалося.

Війська РФ 1 жовтня продовжили наступальні операції у напрямку Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно просунулися у Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що загарбники трохи просунулися вздовж вулиці Маяковського у центрі Торецька.

Російські війська нещодавно просунулися на схід та південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, вказують на те, що війська РФ просунулися у південно-східному напрямку Цукуріно. Російський військовий блогер заявив, що окупанти намагаються оточити Цукуріно з півночі та півдня.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Миколаївки (на схід від Покровська). Російське Міноборони заявило, що його війська захопили Крутий Яр (на південний схід від Покровська). ISW оцінив, що окупанти, ймовірно, захопили весь Крутий Яр станом на 29 вересня.

Український офіцер, який діє на покровському напрямку, заявив, що російські війська збільшили кількість піхотних атак за останні три-чотири дні та використовують бронетехніку.

Російські війська 1 жовтня продовжили наступальні операції на захід від Донецька, в районі Георгіївки та Курахового, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський блогер заявив, що українські безпілотники заважають окупантам просуватися в районі Максимільянівки.

Російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька 1 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська провели наступальні операції в районі Костянтинівки та Катеринівки 30 вересня та 1 жовтня.

Російські війська продовжили наступальні операції у районі кордону Донецької та Запорізької областей 1 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Представник української Таврійської групи військ полковник Владислав Волошин заявив 30 вересня, що російські війська накопичують сили та техніку в районі Приютного (на південний захід від Великої Новосілки) для підготовки до наступу.

"Південна вісь"

Російські війська провели обмежені наземні атаки на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки (на північний схід від Роботино), Малих Щербаків (на північний захід від Роботино) і Новоданилівки (на північ від Роботино) 1 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Ні російські, ні українські сили 1 жовтня не проводили наземних атак у Херсонській області.