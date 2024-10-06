Росіяни просунулися в Курській області та на трьох напрямках в Україні: карти ISW

Операції ЗСУ у Росії

Українські сили 5 жовтня продовжили наземні атаки в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, але не досягли підтверджених успіхів.

Російські блогери повідомили 4 жовтня, що російські сили відбили Ведмеже (на південний схід від Глушкова), але ISW не виявив підтвердження цієї інформації.

Україна атакувала на південний захід від Глушково в районі Веселого та Нового Шляху; та на південний схід від Глушково в районі Ведмежого.

Російські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що російські війська просунулися під час механізованої атаки чисельністю до взводу на південний схід від Обухівки (південний схід від Коренево). Українські війська атакували на південний схід від Коренево у напрямку Любимівки та Обухівки; на північ від Суджі у напрямку Камишівки; та на південний схід від Суджі в районі Плехово.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська 4 та 5 жовтня продовжували наступ у районі Глибокого, а також у районі Стариці, Вовчанська та Тихого, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українська бригада, що діє на півночі Харківської області, повідомила, що російські війська застосували невказану хімічну речовину проти українських військ, що наступають, у невказаному районі Харківського напрямку.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська 5 жовтня продовжили наступ уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські військові блогери зробили низку заяв про просування окупантів, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих даних.

Війська РФ продовжили наступ:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки, Новоосинового, Піщаного, Стельмахівки та Лозової;

на захід від Сватового у напрямку Борової;

на південний захід від Сватового в районі Греківки, Макіївки та Невського;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадового;

на захід від Кремінної в районі Торська.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська 4 і 5 жовтня продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Виїмки, проте підтвердженого просування не досягли.

Російські війська 5 жовтня продовжили наступальні операції в районі Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Окупанти атакували:

у районі Часового Яру;

на північ від Часового Яру біля Калинівки;

на південь від Часового Яру біля Ступочки;

на південний схід від Часового Яру біля Андріївки.

Російські війська нещодавно просунулися у Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, вказують на те, що загарбники нещодавно просунулися вздовж вулиці Центральної у центрі Торецька.

Російські війська продовжили наземні атаки в районі Торецька, Дачного, на північний схід від Торецька та на південний захід від Торецька в районі Щербинівки.

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися у східному Цукуриному (на південний схід від Покровська).

Російські блогери заявили, що окупанти захопили більшу частину Цукуріного і що бої продовжуються в районі Ізмаїлівки (на південний схід від Покровська та Цукуриного), але ISW не бачив візуальних підтверджень цих заяв.

Міністерство оборони Росії заявило, що його війська захопили Желанне Друге (на південний схід від Покровська), але ISW не бачив візуальних доказів, що підтверджували б цю заяву.

Російські війська продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районі Новоторецька, на південний схід від Покровська в районі Селідово, Крутого Яру, Миколаївки, Лисівки та Цукуриного.

Російські війська 5 жовтня продовжили наступальні операції на захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Водночас окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька під час механізованого наступу чисельністю до роти та продовжили наступальні операції у цьому районі 5 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані українською бригадою, що діє на південний захід від Донецька, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Костянтинівки та до південної околиці Катеринівки.

Російські блогери заявили, що війська РФ просунулися далі в південну частину Катеринівки, а також просунулися на північний захід від Вугледару у напрямку Богоявленки. Проте, ISW не виявила візуального підтвердження цих російських заяв.

Російські та українські джерела не повідомляли про будь-які бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей 5 жовтня.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області в районі Роботиного, Малих Щербаків та Кам'янського, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російський блогер 5 жовтня заявив, що бої відновилися на островах у дельті Дніпра, проте український Генштаб не повідомляв про будь-які російські наземні атаки на Херсонському напрямку 4 і 5 жовтня.