Росіяни просунулися на Куп’янському, Покровському і Донецькому напрямках: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

30 серпня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

29 і 30 серпня російські війська продовжували наступальні дії в районі Липців і в районі Плетенівки та Вовчанська.

Російські війська продовжують перекидати підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія Південного військового округу) на позиції поблизу Тихого (на північний схід від Харкова та на схід від Вовчанська) для надання допомоги на місці для підрозділів 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади в цьому районі.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 30 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 серпня, показують, як російські війська піднімають російський прапор у центрі Стельмахівки (на північний захід від Сватового), вказуючи на захоплення поселення. 29 серпня Міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Стельмахівку. Також міністерство стверджувало, що війська РФ захопили Синьківку (на північний схід від Куп’янська). Деякі російські військові блогери, однак, стверджували, що окупантам ще потрібно розчистити одну-дві вулиці Синьківки, перш ніж повністю захопити селище.

Операція №3 - Донецька область

30 серпня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Виїмки та Івано-Дарівки; і на південь від Сіверська в напрямку Званівки.

30 серпня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі України повідомили, що 29 серпня російські війська вели наступальні дії:

біля самого Часового Яру,

на північ від Часового Яру в районі Калинівки,

на схід від Часового Яру в районі Іванівського,

на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок,

на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки.

Повідомляється, що 30 серпня російські війська просунулися поблизу Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просувалися в межах західної Дружби (на північний схід від Торецька), в межах північно-західного Північного (на схід від Торецька), в межах південно-східного Торецька, на східній околиці Торецька, на північний захід від Ню-Йорка (на південь від Торецька), на захід від Юрівки ( на південь від Торецька) і до 500 метрів на схід від Пантелеймонівки (на південний захід від Торецька). Російське джерело стверджує, що російські війська закріпили свої позиції в Північному на ділянці шириною до 950 метрів. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська.

На геолокаційному кадрі, опублікованому 29 серпня, видно, як підрозділи російського 60-го мотострілецького батальйону «Сомалі» (1-й АК ДНР) піднімають прапор у дачній зоні на північний схід від села Карлівка (на південний схід від Покровська), а додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 30 серпня, показують, як підрозділи російської 114-ї мотострілецької бригади (1-го ОМС ДНР) встановлюють прапор на дачах на захід від Карлівки, що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цих районах.

Інші відео з геолокацією, опубліковані 30 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах південно-західної Новогродівки (на південний схід від Покровська). Російські блогери стверджували, що війська РФ захопили Гродівку (на схід від Покровська), Карлівку та Галицинівку (на південний схід від Покровська) і просунулися на північний захід від Новогродівки, на південний схід від Карлівки, на північ від Галицинівки, на південь від Мемрика (на південний схід від Покровська) і заглибилися на 550 метрів у межах Михайлівки (на південний схід від Покровська). Однак ISW не знайшло підтвердження цих російських заяв.

30 серпня російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Українська бригада, яка діяла на Кураховому напрямку (на захід і південний захід від Донецька), опублікувала кадри, на яких українські сили відбивають напад російської механізованої армії чисельністю в роту, і повідомила, що українські сили знищили 13 із 17 одиниць російської бронетехніки на Геогіївському напрямку.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 та 30 серпня, показують, що російські сили просунулися на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.

Міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Костянтинівку, але окремі російські блогери повідомляли, що українські війська все ще утримують позиції в північно-західній Костянтинівки.

Російський блогер стверджував, що 30 серпня російські війська просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на північ від Урожайного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.





"Південна вісь"

29 і 30 серпня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), але підтверджених змін на лінії фронту не було. Речник Таврійського угруповання військ України капітан Дмитро Лиховий заявив, що на Гуляйпільському напрямку, в районі Роботиного та на східному (лівому) березі Дніпра відносно спокійно і що російські сили не мають достатніх ресурсів для проведення регулярних великих атак у цих районах.

29 і 30 серпня на східному березі Херсонської області тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.