Росіяни продовжують відступати з околиць Покровська: актуальна ситуація

Росіяни поступово відступають з околиць Покровська. Йдеться про позиції, розташовані на захід від міста.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Йдеться про позиції на захід від міста. Там, де вони виповзали з березня десь, якщо не з кінця лютого", - розповів він.
За словами спікера, окупанти дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області - з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло.
"Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони й починали наступати", - констатував Трегубов.
За останню добу на Покровському напрямку українські військові зупинили 39 штурмів РФ.
Ворог був зупинений в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.
Враховуючи, що загалом за добу на фронті сталися 96 боєвих зіткнень, Покровський напрямок вважається найгарячішою дылянкою фронту.
Додамо, що днями РБК-Україна вже писало, що російські війська на Покровському напрямку змушені відступати, бо зазнали значних втрат. У ОСУВ "Хортиця" зазначили, що навіть на штурм був задіяний цілий загін мотоциклів, який був повністю знищений.
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