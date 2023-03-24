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Росіяни продовжують спроби спровокувати американських військових у Сирії

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П'ятниця 24 березня 2023 18:59
Росіяни продовжують спроби спровокувати американських військових у Сирії Ілюстративне фото: росіяни літають над базами американських військових у Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські літаки продовжують польоти над американськими військовими базами у Сирії майже щодня від початку березня. Вони намагаються спровокувати США.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив генерал-лейтенант, командувач Центрального командування ВПС США Алекс Грінкевич.

За його словами, витівки російської військової авіації створюють незручну ситуацію та збільшують ризик прорахунків.

При цьому дослідник з питань безпеки в Atlantic Council Руслан Трейд зазначив, що продовженню таких провокацій сприяла нещодавня зустріч диктатора Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Це розумне провокування США. Такі інциденти впливають на будь-який позитивний результат, якщо такий взагалі можливий у сирійському контексті", - сказав він.

Варто зауважити, що подібні польоти порушують угоду щодо деконфліктингу між двома державами.

Нагадаємо, раніше голова Центрального командування США генерал Ерік Курила заявляв, що росіяни з початку березня часто літають над американськими військовими базами в Сирії.

Також ми писали, що росіяни збили американський дрон над Чорним морем 14 березня.

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