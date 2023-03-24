Росіяни продовжують спроби спровокувати американських військових у Сирії

Ілюстративне фото: росіяни літають над базами американських військових у Сирії (Getty Images)

Російські літаки продовжують польоти над американськими військовими базами у Сирії майже щодня від початку березня. Вони намагаються спровокувати США.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив генерал-лейтенант, командувач Центрального командування ВПС США Алекс Грінкевич.