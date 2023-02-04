Ворог продовжує наступ на чотирьох напрямках, а ЗСУ відбили 9 атак і знищили "Cонцепьок", - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 3 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат", - вказали у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

У той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області, Вільна Слобода Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар'їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема Новопіль і Времівка Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БПЛА противника типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему "Cонцепьок".

Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.