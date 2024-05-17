Росіяни повідомляють про атаку дрона на академію зв'язку в Санкт-Петербурзі: є поранені

У Санкт-Петербурзі сьогодні ввечері, 17 травня, стався вибух у районі академії зв'язку імені Будьонного. Її могли атакувати дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

"Семеро людей постраждали через вибух в академії зв'язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті в Санкт-Петербурзі", - пишуть росіяни.

Скріншот: Військова академія (google.com/maps)

Також вказується, що, імовірно, її атакував безпілотник.

Росіяни пишуть, що двоє з них перебувають у важкому стані, один із них у реанімації. Зараз на місці вибуху працюють оперативні служби.

Що кажуть чиновники

Російські ЗМІ з посиланням на адміністрацію Калінінського району міста повідомляють, що гучний вибух пролунав у Санкт-Петербурзі в районі одного з ВНЗ.

Ленінградський військовий округ повідомив, що на господарській території військової академії зв'язку в Петербурзі стався вибух, постраждали 7 військовослужбовців.

Причиною вибуху в академії нібито стала довільна детонація 76-мм боєприпасу часів Другої світової війни.

Вибух міг бути не пов'язаний із дроном

Видання "Фонтанка" пише, що в підвалі академії вибухнув старий боєприпас. Зазначається, що постраждали нібито двоє людей.

Інциденти на території Росії

Російські населені пункти не вперше стають об'єктом атаки дронів. При цьому під удар потрапляють міста, які розташовані на відстані в тисячу кілометрів від України.

Приміром, сьогодні стало відомо, що СБУ і ГУР сьогодні вночі понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе і Новоросійську. Йдеться про морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.