Россияне сообщают об атаке дрона на академию связи в Санкт-Петербурге: есть раненые

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 17 мая, произошел взрыв в районе академии связи имени Буденного. Ее могли атаковать дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге", - пишут россияне.

Скриншот: Военная академия (google.com/maps)

Также указывается, что, предположительно, ее атаковал беспилотник.

Россияне пишут, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы.

Что говорят чиновники

Российские СМИ со ссылкой на администрацию Калининского района города сообщают, что громкий взрыв прогремел в Санкт-Петербурге в районе одного из ВУЗов.

Ленинградский военный округ сообщил, что на хозяйственной территории военной академии связи в Петербурге произошел взрыв, пострадали 7 военнослужащих.

Причиной взрыва в академии якобы стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Второй мировой войны.

Взрыв мог быть не связан с дроном

Издание "Фонтанка" пишет, что в подвале академии взорвался старый боеприпас. Отмечается, что пострадали якобы два человека.

Инциденты на территории России

Российские населенные пункты не впервые становятся объектом атаки дронов. При этом под удар попадают города, которые расположены на расстоянии в тысячу километров от Украины.

К примеру, сегодня стало известно, что СБУ и ГУР сегодня ночью более сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.