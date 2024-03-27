Росіяни поскаржилися на "приліт" по будівлі МВС у Бєлгороді

У мережі пишуть про те, що вибух чули у центрі Бєлгорода. Там уже перекрили одну із доріг.

"Біля управління МВС швидкі та пожежні", - уточнюють канали.

Інформації про подію від російської влади поки що немає.

При цьому, за неофіційними даними, по будівлі управління міністерства внутрішніх справ у Бєлгородській області вдарив безпілотник.

Внаслідок вибуху нібито пошкоджено кабінети бухгалтерії, також є інформація про постраждалих.

Оновлено 16:20

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про те, що безпілотник "врізався в адміністративну будівлю" у Бєлгороді.

"Є одна постраждала - у жінки осколкове непроникне поранення грудей і різана рана руки", - додав чиновник країни-агресора.

За його словами, у будівлі вибиті вікна та посічено фасад.

Вибухи у Бєлгороді

Нагадаємо, останнім часом у Бєлгороді все частіше гримлять вибухи. Це відбувається після того, як "Російський добровольчий корпус", Легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" прорвали кордон.

Зокрема добровольці зайшли на територію Бєлгородської області. Вони вже неодноразово атакували військові об'єкти росіян у Бєлгороді.

15 березня бійці РДК заявляли про масований обстріл обласного центру.