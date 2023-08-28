Росіяни посилюють активність авіації на Запорізькому напрямку: карти боїв ISW

На Запорізькому напрямку росіяни посилюють активність авіації, що говорить про їхню неспроможність стримувати український наступ в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, але 27 серпня не досягли територіальних здобутків. Пов’язані з Кремлем військові блогери стверджували, що російські війська зосередили свої зусилля на наступі на решту українських позицій у південній Синьківці (8 км на північний схід від Куп’янська).

Російський агрегатор новин стверджував, що 26 серпня російські війська успішно просунулися на Куп’янському напрямку, але не надав доказів і не уточнив місце заявленого просування. Російський військовий блогер заявив, що російські війська захопили три українські позиції на Куп’янському напрямку та просуваються в район Синьківки.

Російські війська продовжували атакувати українські позиції на лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися 27 серпня. Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська зміщують увагу з куп’янського напрямку на наступ у напрямку Новоєгорівки (15 км на південний схід від Сватового) і що українські сили відбили 10 російських штурмів поблизу Новоєгорівки.

Російські джерела стверджували, що російські війська атакували поблизу Новоєгорівки та Білогорівки (13 км на південь від Кремінної). Євлаш зазначив, що підрозділи російської 4-ї гвардійської танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) ведуть наступальні дії на лінії фронту в Луганській області і що ця дивізія має один танковий полк. 4-та гвардійська танкова дивізія раніше зазнавала значних втрат в особовому складі та техніці під час українських контрнаступів у Харківській області восени 2022 року.

Російський військовий кореспондент стверджував, що підрозділи 80-го гвардійського танкового полку (90-та гвардійська танкова дивізія, Центральний військовий округ) діють на напрямку Сватове-Кремінна. Російські військовs блогери також заявили, що в районі Серебрянського лісу діють підрозділи російського добровольчого батальйону "Москва". Повідомляється, що він складається з уболівальників російського ВДВ (ВДВ) і футболу, а також спортсменів, а його командир раніше служив у 45-й гвардійській бригаді спецназу (ВДВ).

Українські сили продовжували контратаку по російських позиціях на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися 27 серпня. Міноборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські контратаки біля Синьківки, Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового), Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). ), Торське виступ (13 км на захід від Кремінної) та Серебрянське лісництво на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

Українські війська продовжили наступальні дії на бахмутському напрямку, але підтверджених успіхів 27 серпня не досягли. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що українські війська продовжили наступальні дії на бахмутському напрямку, де за минулу добу відбулося 14 бойових зіткнень.

Російські військові блогери стверджували, що українські сили провели невдалий штурм поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що українські війська продовжують атакувати підрозділи чеченського спецназу "Ахмат", які утримують позиції поблизу Кліщіївки.

27 серпня російські війська продовжили контратаки під Бахмутом, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки. Російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили до половини своїх нещодавно втрачених позицій поблизу Кліщіївки, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження нещодавніх російських досягнень біля населеного пункту.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили також провели невдалі контратаки поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Дубово-Василівки (7 км на північний захід від Бахмута). Євлаш заявив, що російські сили в районі Бахмута зазвичай проводять штурми спеціальними штурмовими загонами, іноді без артилерійської підтримки, за якими потім супроводжується регулярний російський персонал.

Відомий російський військовий блогер стверджував, що і російські, і українські війська проводять ротацію в районі Бахмута та розгортають у цьому районі підкріплення. 24 серпня український командир, який діяв у районі Бахмута, заявив, що російські війська перекинули на Бахмутський напрямок "свіжі" частини невизначених новостворених підрозділів і підрозділи з невизначених окупованих Росією районів України.

ISW раніше спостерігав, як російські військові блогери описують ймовірні тактичні ротації на місці. Він, ймовірно, не описує ротації, під час яких російські сили замінять підрозділ на раніше вільний підрозділ або формування, щоб початковий підрозділ міг відпочити та відновитися, оскільки російським військам, ймовірно, бракує необхідних оперативних резервів для цього.

ISW не виявила ознак того, що нещодавно прибули додаткові російські підрозділи чи формування на бахмутському напрямку. Українські сили нещодавно провели ротацію на інших ділянках фронту та, ймовірно, мають оперативні резерви для проведення подальших ротацій.

Російське МО стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ 27 серпня відбили два українські атаки в районі Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки) на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк.

27 серпня російські війська продовжували наступ на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер також заявив, що російські штурмові операції в Мар’їнці були невдалими.

"Південна вісь"

27 серпня російський військовий блогер заявив, що російські війська здійснили контратаку на околиці Вугледара (30 км на південний схід від Великої Новосілки), але не уточнив результат.

Українські війська 27 серпня провели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися вперед. 27 серпня речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун повідомив, що українські війська просунулися в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і досягли успіху в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на бердянському напрямку (західна частина Донецької та східної Запорізької області)

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська продовжували атакувати прикордонні райони Донецько-Запорізької області протягом останнього тижня.

Українські війська 27 серпня провели наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Штупун повідомив, що українські сили наступають у напрямках Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова) та Очеретуватого (25 км на південний схід від Оріхова).

Штупун також заявив, що українські сили просунулися в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і досягли успіху на мелітопольському напрямку (західна Запорізька область). Російські джерела стверджували, що 26 і 27 серпня українські війська атакували поблизу Копанів (12 км на південний захід від Оріхова) і просунулися поблизу Роботиного та в напрямку Вербового (18 км на південний захід від Оріхова). Російське МО стверджувало, що російські війська відбили українські напади біля Роботиного та поблизу Балки Успенівки (11 км на південний схід від Оріхова).

Повідомляється, що 27 серпня російські війська проводили наступальні операції в західній Запорізькій області, але не досягли жодних підтверджених або заявлених успіхів. Російські джерела стверджували, що російські війська здійснили контратаку в Роботиному 26 і 27 серпня.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили відтіснили українські війська до центру Роботиного, тоді як окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов та інші російські джерела стверджували, що Роботине є спірним.

Штупун повідомив, що російські війська збільшили кількість авіаударів на запорізькому напрямку, і заявив, що це свідчить про те, що російські війська не можуть зупинити українські наступальні дії іншими силами та засобами. На кадрах, опублікованих 26 серпня, нібито видно підрозділи 70-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), які діють на Оріхівському напрямку.

Повідомлення про введення підрозділів 76-ї повітряно-десантної дивізії та повідомлення про посилення російської повітряної активності на мелітопольському напрямку свідчать про те, що російських сил, які вже обороняють цей район, недостатньо, щоб самостійно зупинити українське просування. Незрозуміло, чи буде достатнім повідомлене про підкріплення та посилення повітряних атак.

Російські військові блогери продовжують стверджувати, що українські сили діють на невідомих островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області. 26 і 27 серпня російські військові блогери заявили, що бої тривають і що українські розвідгрупи продовжують укріплювати позиції на островах у дельті Дніпра.

Повідомляється, що російські та українські військово-повітряні та військово-морські сили нещодавно зіткнулися навколо газових і нафтових платформ у Чорному морі. Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великобританії) 27 серпня повідомило, що минулого тижня російський літак обстріляв українське судно, яке діяло поблизу платформи в північно-західній частині Чорного моря. Міністерство оборони Великої Британії також зазначило, що українські сили завдали ударів по кількох контрольованих Росією платформах і що російські та українські сили періодично розміщують на них війська.

25 серпня віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що Керченський міст має бути повністю відкритий до 1 листопада. В інтерв'ю кремлівському виданню ТАСС Хуснуллін заявив, що російська влада завершить перший етап ремонту Керченського мосту 15 вересня і потім закриє відкриту ділянку мосту на ремонт. Хуснуллін повідомив, що російська влада планує завершити остаточну реставрацію до 1 листопада.

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