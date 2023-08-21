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Росіяни посилили перевірку українців на блокпостах в окупованому Мелітополі

Фото: росіяни посилили перевірку українців на блокпостах в окупованому Мелітополі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові посилили контроль за українцями які проїжджають блокпости в тимчасово окупованому Мелітополі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Як він розповів, наразі росіяни посилюють контроль та проводять додаткові перевірки громадян, які проїжджають блокпости.

"Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти", - написав Федоров.

Він закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.

Ситуація у Мелітополі

Російські військові окупували Мелітополь ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Загарбники перетворили місто у свій "центр командування".

При цьому в Мелітополі та інших окупованих населених пунктах Запорізької області розвинений партизанський рух. Останнім часом там також почастішали вибухи, а серед росіян фіксують тривожні настрої.

Зокрема, 13 серпня неподалік від Мелітополя пролунав потужний вибух, внаслідок якого могла бути знищена військова база окупантів.

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