Росіяни посилили перевірку українців на блокпостах в окупованому Мелітополі

Як він розповів, наразі росіяни посилюють контроль та проводять додаткові перевірки громадян, які проїжджають блокпости.

"Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти", - написав Федоров.

Він закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.

Ситуація у Мелітополі

Російські військові окупували Мелітополь ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Загарбники перетворили місто у свій "центр командування".

При цьому в Мелітополі та інших окупованих населених пунктах Запорізької області розвинений партизанський рух. Останнім часом там також почастішали вибухи, а серед росіян фіксують тривожні настрої.

Зокрема, 13 серпня неподалік від Мелітополя пролунав потужний вибух, внаслідок якого могла бути знищена військова база окупантів.

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