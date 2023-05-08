Росіяни посилили артилерійський вогонь в Бахмуті: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

7 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки Харківської області (8 км на північний схід від Куп’янська); Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної); та Спірного Донецької області (25 км на південь від Кремінної).

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська розгромили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Кислівки (22 км на південний схід від Куп’янська) і Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області (14 км на північний захід від Сватового).

Бої на Донбасі

Станом на 7 травня російські війська досягли певних територіальних здобутків у Бахмуті. Геолокаційні кадри показують, що сили групи "Вагнера" просунулися далі на захід у Бахмуті та поблизу Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута).

Міністерство оборони Росії (Міністерство оборони) заявило, що сили "Вагнера" захопили два квартали в північному та західному Бахмуті. Російський військовий блогер стверджував, що сили групи "Вагнера" досягли незначного прогресу в північному Бахмуті та продовжували атакувати українські позиції в західному та південному Бахмуті.

У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжували атакувати Бахмут, а російські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Часового Яру (12 км на захід). Бахмута), Ступочки (12 км на південний захід від Бахмута), Предтечиного (14 км на південний захід від Бахмута) та Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

"Воєнкор", пов’язаний з "Вагнером", стверджував, що артилерія бойовиків збільшила темп вогню в районі Бахмута після доставки артилерійських боєприпасів 7 травня з російського Міноборони. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 7 травня заявив, що не чеченські підрозділи, а ПВК "Вагнера" продовжують атакувати Бахмут, і зазначив, що російська артилерія не зменшила вогонь у місті, незважаючи на заяви про "снарядний голод" у цьому районі.

Командувач Східного угруповання військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський 7 травня заявив, що російські війська посилили обстріли в районі Бахмута і що російські війська все ще сподіваються захопити місто до 9 травня (Дня перемоги РФ).

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк 7 травня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що російським військам не вдалося просунутися на південних підступах до Авдіївки та Мар’їнки, і що російські війська збільшили швидкість артилерійського вогню вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Російські війська не проводили жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області 7 травня. Міноборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українську розвідку в бойовій операції біля Великої Новосілки Донецької області (32 км на північний захід від Вугледара) та диверсійно-розвідувальну групу поблизу Левадного Запорізької області (23 км на північний схід від Гуляйполя).

"Південна вісь"

Міністерство оборони Росії (МО) визнало, що українські війська зберігають присутність на островах у дельті річки Дніпро станом на 7 травня. Міноборони Росії заявило 7 травня, що російські війська завдали удару по українському командному центру на острові Великий (23 км на південний захід від Херсона). Місто).

7 травня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що російські війська випустили п’ять ракет Х-22 по Миколаївській області та одну - по Херсонській. Південне оперативне командування ЗСУ також повідомило, що російські війська завдали удару по Херсону, ймовірно, двома ракетами берегової оборони "Онікс".

7 травня українські війська продовжували обстрілювати російські матеріально-технічні засоби на східному (лівому) березі Херсонської області. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що українські авіаційні підрозділи завдали ударів по двох зосередженнях російської живої сили та техніки в Каховському та Скадовському районах.

Російські джерела стверджували, що українські війська запустили до Криму до 23 безпілотників у ніч з 6 на 7 травня. Міноборони Росії стверджувало, що російська ППО знищила 22 українські безпілотники над Чорним морем, а окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що українські сили запустили щонайменше 10 безпілотників у бік Криму та Севастополя.

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські війська запустили 22 безпілотники Мугін-5 і безпілотник Ту-141 "Стриж", а російські підрозділи ППО 31-ї дивізії ППО Чорноморського флоту разом із невідомими підрозділами радіоелектронної боротьби збили всі безпілотники під Севастополем і Гвардійське (19 км на північ від Сімферополя).

Визнання Міністерством оборони заявленої атаки українських безпілотників є відступом від його звичайних заяв і може бути частиною більших інформаційних зусиль Росії, спрямованих на те, щоб не применшувати українські можливості перед потенційним українським контрнаступом.