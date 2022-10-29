Через війну в Україні постраждали вже понад 1,2 тисячі дітей

Російські війська вбили в Україні 430 дітей та поранили ще понад 823 дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.
Повідомляється, що понад 1253 діти постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 29 жовтня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Зросла кількість поранених – понад 823.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що маленька дівчинка з Херсону розчулила мережу розповіддю про обстріл свого будинку. На відео дитина сиділа під столом, тому що ховалась від обстрілів російських військових.
Також директор школи №29 в Маріуполі розказала музею "Голоси мирних" про жахливі обстріли росіян.