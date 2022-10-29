Через війну в Україні постраждали вже понад 1,2 тисячі дітей

Російські війська вбили в Україні 430 дітей та поранили ще понад 823 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що понад 1253 діти постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 29 жовтня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Зросла кількість поранених – понад 823.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.