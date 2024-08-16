Росіяни показали відео з нібито головою військового ЗСУ. Омбудсмен звернувся до ООН і МКЧХ

Що передувало

Сьогодні, 16 серпня, у соціальних мережах росіяни почали поширювати відео з відрізаною головою українського військового.

Вказується, що відео зняли бійці підрозділу 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ, який перебуває в Курській області.

За даними проекта DeepState, відео ймовірно було знято на КПП "Колотилівка", у Бєлгородській області. Там, орієнтовно 12 серпня, ймовірно була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога.

З етичних міркувань РБК-Україна не публікує відео росіян.

Реакція Лубінця

За словами Лубінця, він вже звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.

"Зауважу, що такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності", - написав омбудсмен.

Жорстоке поводження росіян з полоненими українцями

Це вже не перший випадок жорстокого поводження російських військових з полоненими українцям.

У червні ГУР ідентифікувало росіян, які розстріляли чотирьох полонених біля Роботиного.

Всього, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, українські правоохоронці зафіксували понад 60 випадків страт українських військових російськими окупантами.

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