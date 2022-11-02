Росіяни з початку війни понад 100 разів атакували об'єкти енергетики в Україні

З 10 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетики у 14 регіонах нашої країни. Зокрема, у Львівській, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Хмельницькій, Запорізькій та Черкаській областях, а також у столиці.

Енергетикам знадобилося від 3 до 25 годин для ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

"Кожна година несла та несе виклики. Але з вашою підтримкою та розумним споживанням електроенергії енергетичний фронт все витримає", - йдеться у повідомленні.



Фото: окупанти понад 100 разів вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури (facebook.com/yasno.com.ua)