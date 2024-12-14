Росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї, - Зеленський

"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї - помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області", - сказав президент.

Він пояснив, що поки що війська КНДР були помічені лише на тому напрямку, але Україна має інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту.

"Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем", - наголосив Зеленський.

Водночас глава України додав, що Москва очевидно ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації.

"Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так. Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити", - підсумував президент.

Він анонсував, що наступного тижня у Європі буде обговорено це питання спільно з партнерами.

"Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру - це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети", - сказав Зеленський.