UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни почали створювати польові гауптвахти для мобілізованих

Фото: росіяни почали створювати польові гауптвахти для мобілізованих (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У навчальних центрах російської армії почали створювати приміщення (гауптвахти), призначені для утримання затриманих та заарештованих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського генерала Максима Іванова у коментарі ЗМІ.

"Командирам військових частин-формувальників, відповідальних за підготовку мобілізованих військовослужбовців, надано відповідні вказівки на організацію обладнання приміщень військової частини для утримання затриманих військовослужбовців, які притягуються до дисциплінарної відповідальності", - заявив він.

Раніше Міноборони РФ опублікувало проект указу російського диктатора Володимира Путіна щодо необхідності створювати гауптвахти у польових умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білгородській області Росії сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.

Також ми писали, що у Москві з військової частини втік озброєний солдат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніМобілізація в Росії