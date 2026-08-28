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Росіяни почали масово тікати з країни на тлі тихої мобілізації, - Politico

16:19 28.08.2026 Пт
2 хв
Черги на кордоні з Грузією нагадують осінь 2022 року
aimg Олена Чупровська
Росіяни почали масово тікати з країни на тлі тихої мобілізації, - Politico Фото: Кремль готує тиху мобілізацію, а росіяни масово тікають з країни (Getty Images)
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На кордоні Росії з Грузією зафіксували величезний потік людей і машин. Тисячі росіян тікають з країни, побоюючись, що Кремль готує нову хвилю мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Черги на кордоні з Грузією

Лише за минулий тиждень контрольно-пропускний пункт "Верхній Ларс" перетнули понад 113 тисяч росіян. Це один з найбільших потоків за час війни, який співпав з дедалі гучнішими розмовами про новий призов.

Схожу картину Грузія вже бачила восени 2022 року. Тоді після оголошення часткової мобілізації та призову 300 тисяч чоловіків країна прийняла понад 100 тисяч росіян лише за тиждень.

Грузія - одна з небагатьох сусідніх країн, куди громадяни Росії можуть в'їхати без візи.

Кремль офіційно все заперечує

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що масова мобілізація Кремлю не потрібна.

"Наразі нам не потрібна масова мобілізація; наскільки мені відомо, вона не планується і не очікується", - заявив Небензя.

Речник уряду Росії Дмитро Пєсков своєю чергою стверджує, що будь-які розмови про мобілізацію "підкидає українська влада".

Нагадаємо, 25 серпня постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав росіян залишити країну, попередивши про нову хвилю примусової мобілізації після псевдовиборів до Держдуми.

За його словами, глава Кремля Володимир Путін планує мобілізувати до пʼятисот тисяч осіб і відправити їх на війну в Україну.

Тим часом, за даними української розвідки, оприлюдненими 27 серпня, диктатор погодив мобілізацію та контрактування ув'язнених жінок з тюрем і таборів за одинадцятьма статтями Кримінального кодексу.

Кремль розраховує залучити до війська 300 тисяч осіб цього року і ще стільки ж - у 2027-му.

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