Росіяни планують вивезти майже три тисячі дітей з Луганської області

Попри те, що ще у минулому місяці Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової та російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши їх у воєнних злочинах у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, ці дії на окупованих територіях не припиняються.

"Окупанти готують до депортації понад 2,7 тисячі дітей з Луганської області", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, в так званій "ЛНР" тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з Росії вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат.

Після медичного огляду в дітей нібито знаходять патології, що за словами росіян і є приводом для так званої евакуації дітей з України. Різного ступеню патологія наразі "виявлена" у 69,6 % з оглянутих дітей.

"Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ, 2726 дітям", - додали в адміністрації.

Росіяни заявляють, що медичні огляди проводять так звані "незалежні експерти" з Башкортостану та Татарстану, а також з Брянської, Саратовської, Калузької, Воронезької областей РФ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти незаконно вивезли вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

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