Росіяни планують "референдум" на Запоріжжі. СБУ викрила 1500 силовиків та зрадників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

СБУ отримала повний список ворожих поплічників, хто погодився очолити так звані "виборчі комісії". Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів.

Окупантам мають допомагати зрадники і колаборанти, які ввійшли до складу незаконного "МВД". Також росіяни хочуть залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам.

СБУ перехопила документи росіян і встановила особи більше тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" місць псевдоголосування.

Нагадаємо, що з 24 по 27 вересня в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так званого "приєднання до Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.