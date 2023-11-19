Росіяни пішли на штурм під Бахмутом: двох окупантів вбито, один - в полоні (фото)

Російські війська влаштували чергову спробу штурму позицій українських прикордонників у районі Бахмуту Донецької області. Але вона виявилася невдалою - двох росіян вбито, одного штурмовика взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"У ранковий час доби піхота противника атакувала вогневу позицію прикордонників Краматорського загону. Бійці напад відбили", - йдеться в повідомленні.

Вже під час обстеження переднього краю оборони, прикордонники виявили та захопили військовослужбовця ЗС РФ.

"Полоненим виявився контрактник з Хабаровського краю, який призвався на початку жовтня цього року. Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової", - додали прикордонники, зазначивши, що майже одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм.

Прикордонники взяли в полон російського штурмовика (t.me/DPSUkr)

Ситуація в районі Бахмута

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.