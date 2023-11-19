ua en ru
Нд, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни пішли на штурм під Бахмутом: двох окупантів вбито, один - в полоні (фото)

Бахмут, Неділя 19 листопада 2023 11:15
UA EN RU
Росіяни пішли на штурм під Бахмутом: двох окупантів вбито, один - в полоні (фото) Фото: росіяни пішли на штурм під Бахмутом, двох окупантів убито (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська влаштували чергову спробу штурму позицій українських прикордонників у районі Бахмуту Донецької області. Але вона виявилася невдалою - двох росіян вбито, одного штурмовика взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У ранковий час доби піхота противника атакувала вогневу позицію прикордонників Краматорського загону. Бійці напад відбили", - йдеться в повідомленні.

Вже під час обстеження переднього краю оборони, прикордонники виявили та захопили військовослужбовця ЗС РФ.

"Полоненим виявився контрактник з Хабаровського краю, який призвався на початку жовтня цього року. Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової", - додали прикордонники, зазначивши, що майже одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм.

Росіяни пішли на штурм під Бахмутом: двох окупантів вбито, один - в полоні (фото)

Прикордонники взяли в полон російського штурмовика (t.me/DPSUkr)

Ситуація в районі Бахмута

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна в Україні
NEWS
У Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку
У Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни