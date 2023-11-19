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Россияне пошли на штурм под Бахмутом: двое оккупантов убиты, один - в плену (фото)

Бахмут, Воскресенье 19 ноября 2023 11:15
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Россияне пошли на штурм под Бахмутом: двое оккупантов убиты, один - в плену (фото) Фото: россияне пошли на штурм под Бахмутом, двое оккупантов убиты (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска устроили очередную попытку штурма позиций украинских пограничников в районе Бахмута Донецкой области. Но она оказалась неудачной - два россиянина убиты, одного штурмовика взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В утреннее время суток пехота противника атаковала огневую позицию пограничников Краматорского отряда. Бойцы нападение отбили", - говорится в сообщении.

Уже при обследовании переднего края обороны, пограничники обнаружили и захватили военнослужащего ВС РФ.

"Пленным оказался контрактник из Хабаровского края, который призвался в начале октября этого года. Большую часть своей службы оккупант добирался до передовой", - добавили пограничники, отметив, что почти сразу из поезда захватчик был отправлен на штурм.

Россияне пошли на штурм под Бахмутом: двое оккупантов убиты, один - в плену (фото)

Пограничники взяли в плен российского штурмовика (t.me/DPSUkr)

Ситуация в районе Бахмута

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 8 атак захватчиков вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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