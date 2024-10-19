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Росіяни підробили чат-бот "Резерв+" в Telegram: що відомо

Фото: росіяни підробили чат-бот "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни підробили чат-бот "Резерв+" в Telegram. Однак Міністерство оборони не веде технічну підтримку через даний месенджер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У звʼязку з повідомленнями про можливий злам "Резерв+" чи чат-ботів технічної підтримки застосунку міноборони пояснило, що наразі міністерство не веде технічну підтримку через Telegram.

Міноборони зазначило, що у травні, під час запуску застосунку "Резерв+", технічна підтримка користувачів здійснювалась через декілька популярних платформ, зокрема й через Telegram, що на той момент було загальноприйнятою практикою для багатьох сервісів.

"Це був початковий етап роботи, під час якого команда забезпечувала доступність підтримки в різних середовищах", - повідомили в міністерстві.

Однак, Міноборони зауважило, що після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки вони відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту.

"Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота", - пояснили військові.

Міноборони також заявили, що щойно було виявлено розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, вони негайно звернулися до Telegram із запитом про його видалення, і бот був знищений.

За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе.

"Важливо підкреслити, що це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку "Резерв+". Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді. Сам "Резерв+" не зберігає жодних даних про користувачів.  Команда фахівців із безпеки працює над забезпеченням повної захищеності інформації та безпеки даних користувачів у цілодобовому режимі", - підкреслили в Міноборони.

Застосунок "Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Його основна функція - спрощення процесу оновлення особистих даних та взаємодії з реєстром "Оберіг", де зберігається інформація про військовий облік.

Користувачі можуть легко вносити зміни місця проживання, контактної інформації, електронної пошти тощо.

Нагадаємо, що в Міноборони пояснили, коли у "Резерв+" з'явиться відсрочка.

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