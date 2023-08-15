Росіяни перекидають підкріплення під Урожайне: карти боїв ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська вели наступальні дії поблизу Куп’янська та наступали 14 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що російські війська наступали поблизу Орлянки (22 км на схід від Куп’янська) та Миколаївки (24 км на схід від Куп’янська).

Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що підрозділи 6-ї загальновійськової армії РФ (Західний військовий округ) взяли під контроль численні українські позиції та спостережні пункти поблизу Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили позиції та зайняли рубіж від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) до Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), де тривають позиційні бої. Один із них стверджував, що зараз російські війська знаходяться приблизно за 7 км від Куп’янська.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ так званої "ЛНР" Віталій Кисельов так само стверджував, що російські війська знаходяться безпосередньо на околицях Куп’янська, але ІСВ не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Кисельов стверджував, що російські війська навряд чи захоплять Куп’янськ найближчим часом через склад українських військ і оборонні приготування в місті.

Російські джерела стверджували, що російські війська вели наступальні дії поблизу Петропавлівки, Синьківки та Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська). Російське МО заявило, що українські сили здійснили невдалі атаки поблизу Першотравневого (21 км на схід від Куп’янська) та Маньківки (приблизно 15 км на схід від Куп’янська).

Російський військові блогер заявив, що російські війська накопичують підкріплення та вводять у бій нові підрозділи на куп’янському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська збільшують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж міжнародного кордону між Харківською та Бєлгородською областями, можливо, щоб зірвати подальші проукраїнські рейди через кордон.

Російські джерела стверджували, що 14 серпня українські війська вели невдалі наступальні операції під Куп’янськом. МО Росії та Зибінський стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та лісу Уса (ймовірно, між Синьківкою та Лиманом Першим).

Російські війська вели наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися 14 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на південний схід від Андріївки (15 км на захід від Сватового), а голова Луганської обласної військової адміністрації України Артем Лисогор повідомляв, що російські війська безуспішно намагалися просунутися до Андріївки.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська безуспішно намагаються витіснити українські війська з району Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська продовжують наступ у районі Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового) та Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового).

Інший російський військовий блогер стверджував, що російські сили невдало атакували поблизу Мясожарівки (15 км на захід від Сватового) і що це новий російський напрямок атаки. Російські військові блогери стверджували, що російські війська не змогли прорвати українську оборону біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні дії вздовж лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися 14 серпня. Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські сили проводили невдалі атаки поблизу Новоселівського, Білогорівки та Діброви (7 км на південний захід від Кремінної). Російські військові блогери стверджували, що українські контратаки поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної) і Тернів (17 км на захід від Кремінної) уповільнили активність Росії в цьому районі.

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували наступ на бахмутському напрямку та 14 серпня незначно просунулися вперед. На геолокаційних записах, опублікованих 13 серпня, видно, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), атакуючи позиції росіян.

Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили просунулися в південній Кліщіївці, а інші стверджували, що російські сили відбили атаки. Російський військовий блогер стверджував, що 13 серпня українські війська також здійснили невдалу атаку поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Російські сили продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися 14 серпня. Російські військові логери стверджували, що російські сили відбили втрачені позиції в Кліщіївці під час контратаки, а деякі стверджували, що російські війська відбили все поселення. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Українські офіційні особи повідомили, що російські сили робили невдалі спроби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки, на захід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

14 серпня російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на рубежі Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Красногорівки ( прямо на захід від Донецька. Російський військовий блогер охарактеризував бої на авдіївському та мар’їнському напрямках як позиційні, оскільки і російські, і українські сили зосереджені на інших ділянках фронту.

"Південна вісь"

Українські війська 14 серпня продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська досягли невизначених успіхів на південь і південний схід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та на Урожайному напрямку (9 км на південь від Великої Новосілки).

Маляр також повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (район кордону Донецько-Запорізької області). Батальйон "Восток", який обороняється біля Урожайного, стверджував, що перекидає особовий склад у тил і другий-третій рівень оборони, припускаючи, що українські сили могли просунутися поблизу Урожайного.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили українські спроби просунутися в Урожайне. Декілька "воєнкорів" продовжували стверджувати, що українські війська контролюють північну частину Урожайного, тоді як російські сили продовжують окупувати південну частину населеного пункту, а решта території в населеному пункті та поблизу нього залишається спірною.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області 14 серпня, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського.

Декілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська відступили з Урожайного і що підрозділи 40-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) прикривали їх відхід. ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські війська повністю вийшли з Урожайного, і російські сили, ймовірно, зберігають деякі позиції на півдні населеного пункту.

Російський військовий блогер стверджував, що під Старомайрським та Урожайним діють підрозділи добровольчого батальйону "Сокіл" 108-го десантно-штурмового (ВДВ) полку та розвідувальної роти 247-го полку ВДВ (обидва - 7-а гвардійська гірська дивізія ВДВ).

Українські війська 14 серпня вели наступальні операції на заході Запорізької області, але не робили підтверджених і заявлених наступань. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Російське МО та інші російські джерела стверджували, що російські сили відбили невеликі українські атаки поблизу Роботиного (13 км на південь від Оріхова). Російський військовий блогер стверджував, що частини 56-го полку ВДВ (7-а гвардійська гірська дивізія ВДВ) відбили українські атаки на Оріхівському напрямку.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області 14 серпня і нещодавно заявили про наступ. 13 серпня російські військові блогери заявили, що на Оріхівському напрямку просувалися частини 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія Південного військового округу) і частини 108-го полку ВДВ (7-а гвардійська гірська дивізія ВДВ). Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на схід від Роботиного.

Російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили утримують обмежені позиції на лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили продовжують переправлятися на східний берег Дніпра на невеликих човнах біля Антонівського мосту та Козачих Лагерів. Російські джерела розширили кадри прольоту російського бомбардувальника Су-24 над Херсонською областю та припустили, що він завдавав ударів по українських позиціях біля Антонівського мосту чи Козачих Лагерів.

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