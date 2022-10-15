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Росіяни перекидають на фронт зенітні установки 40-х років (відео)

Фото: росіяни перекидають на фронт зенітні установки 40-х років (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська почали перекидання на фронт зентіних установок С-60, розроблених у 40-х роках минулого століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Чергова партія доісторичного лайна, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Зенітно-артилерійський комплекс, який використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм, був розроблений у середині 1940-х років. Раніше цей комплекс у Росії перебував на консервації. На озброєнні окупаційної армії він стояв ще на початку 2000-х. С-60 стала першою радянською зеніткою, наведення якої виконувалось дистанційно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська перекидають до Білорусі іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 безпілотники, постачання ще 8 очікувалося найближчими днями.

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