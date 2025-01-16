Росіяни останнім часом частіше здаються у полон добровільно, - речник Нацгвардії

За його словами, частіше це відбувається в умовах, коли відбуваються штурмові дії. Особливо, якщо це відбувається у міській забудові.

"Тобто сам характер боєзіткнення дає такі передумови, і звичайно, під час проведення штурмових дій в районі міських забудов. Звичайно, все залежить від того, який саме характер боєзіткнення - чи це були активні бої, чи були можливості для того, щоб війська окупанта здавалися в полон", - сказав Музичук.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, станом на ранок 16 січня було зафіксовано 124 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління дронів, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.