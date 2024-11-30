Росіяни в окупованій Херсонській області масово вилучають човни у цивільних, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, ворог розпочав відповідні дії без обгрунтувань та пояснень. Якщо раніше людей переконували віддати плавзасіб на потреби так званої "СВО", то впродовж кількох останніх днів росіяни "влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства".

"Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, вже й гумові надувні човни. У такий спосіб кремлівські війська намагаються вирішити дефіцит плавзасобів у своїх рядах", - пояснили у ЦНС.

Також у Центрі національного спротиву зазначили, що схоже відбувалося приблизно рік тому і теж на території Херсонської області. Тоді вилучені човни окупанти "офіційно" передали на баланс підрозділів армії РФ.