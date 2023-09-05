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Росіяни на окупованих територіях жорстоко вбили українця, який здавав їх позиції ЗСУ

Вівторок 05 вересня 2023 20:10
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Росіяни на окупованих територіях жорстоко вбили українця, який здавав їх позиції ЗСУ Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий розповів дружині про жорстоке вбивство громадянина України, який здавав позиції окупантів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За його словами, росіян наразі майже не навчають, а відразу відправляють на фронт. Однак раніше у бій пускали спочатку ув'язнених, які заключили договір а потім військових. Однак наразі в армії РФ значна нестача військових.

Також росіянин розповів, що вони не беруть полонених, а відразу вбивають їх бо це "зайва вага".

"Ну ось тут був тут один, ліхтарі вішав на будинках. Щоб вони вслідкували позиції. То про нього дізнались й застрелили. У підвалі. А потім ще і гранатами закидали", - каже він.

Ситуація на фронті на ранок

Як розповіли в Генштабі ЗСУ 4 вересня в ранковому зведенні, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.

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