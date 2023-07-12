Росіяни на окупованих територіях почали грабувати музеї українських шкіл, - ЦНС

Російські окупаційні адміністрації почали так звану перевірку шкільних музеїв на окупованих територіях України. Однак насправді звідти експонати стосовно історії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними ЦНС, росіянами перевірка подається як "громадський моніторинг шкільних музеїв". Її нібито виконують активісти путінської партії "Єдина Росія", разом з "небайдужими школярами".

Однак насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ. Їх головним завданням є вилучення української символіки, літератури, якщо така досі залишилась, й створювати новий музей.

Нові музеї створюють, наприклад на честь уродженця краю, який воював в Другій Світовій, або служив в НКВС чи був ідейним комуністичним діячем.

"По суті окупанти уніфіковують усі шкільні музеї півдня ТОТ, аби ті нічим не відрізнялася від умовного музею школи десь у Барнаулі. Таким чином це є елемент як пропаганди серед дітей, так й ще один метод знищення української ідентичності в регіоні", - заявили в ЦНС.

Українці в окупації

Мирні мешканці, які залишилися в окупованих населених пунктах, здебільшого не підтримують російських загарбників, чинять їм спротив та активно підтримують українську сторону.

Зокрема, активне населення допомагає українським військовим із завданням ударів по скупченнях російських військових, їхньої техніки та складах боєприпасів.

Проте є й ті, хто перейшов на бік окупантів. Вони можуть повідомляти росіянам про переміщення українських військ та техніки, коригувати ракетні удари чи "здавати" адреси українських партизанів.

Зеленський зазначав, що усі, хто допомагає росіянам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання, та має відповідати перед усім міжнародним співтовариством.

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