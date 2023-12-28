Російські терористи з артилерії обстріляли село Біленьке Запорізької області. Внаслідок ударів згинули двоє людей, є й поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка.

Обстріл відбувся близько об 11:40. Ворог вдарив по береговій лінії річки Дніпро в селі Біленьке. "Внаслідок обстрілу російськими терористами загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено. Вибуховою хвилею пошкоджено автівку. Співчуття рідним загиблих", - розповів Малашко. Кількість поранених зросла Як пише Офіс генерального прокурора, внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей, серед яких двоє працівників аварійної газової служби. Усі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Обстріл Оріхова Також терористи завдали удару по місту Оріхів. Внаслідок обстрілів загинула цивільна, ще четверо отримали поранення. Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область, двоє загиблих, є поранені (t.me/pgo_gov_ua) Обстріли Запорізької області Запорізьку область із постійною періодичністю обстрілює Росія після масштабного вторгнення в Україну, використовуючи різні види озброєння. Протягом минулої доби, 27 грудня, як розповідав Малашко, росіяни відкрили вогонь по 25 населених пунктах регіону. Загалом було зафіксовано 151 удар. "Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - розповів голова ОВА.