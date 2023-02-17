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Росіяни обстріляли Вовчанську громаду у Харківській області: постраждав медзаклад

Фото: Росіяни обстріляли Вовчанську громаду у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 лютого, російські військові атакували Вовчанську громаду у Харківській області. Внаслідок цього постраждав медичний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"У Вовчанській громаді ворог обстріляв медичний заклад, будівля якого зазнала пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постраждав легковий автомобіль, який була припаркований поряд.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Останнім часом інтенсивність російських обстрілів по місту Харкову значно зросла. Ворожа армія вже завдала багато ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

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