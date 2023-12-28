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Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорілось авто, є загибла та поранена

Фото: росіяни обстріляли Вовчанськ 28 грудня, є загибла та поранена (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Вовчанськ Харківської області 28 грудня. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - розповів він.

Також, за його словами, на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ. Наприклад, 19 жовтня окупанти вдарили по Вовчанську в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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