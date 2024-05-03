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Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру під Кропивницьким: є поранений

Кропивницький, П'ятниця 03 травня 2024 20:53
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Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру під Кропивницьким: є поранений Фото: росіяни обстріляли Кропивницький район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 3 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру Кропивницького району.

Про це заявив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Райкович розповів, що внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.

"Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу", - пояснив він.

Глова Кіровоградської ОВА також наголосив, що наразі всі відповідні служби працюють на місці події.

Атаки Росії на Україну 3 травня

За даними Генерального штабу ЗСУ протягом останньої доби по території фронту було зафіксовано 97 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на фронті та втрати російських окупантів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми повідомляли, що російські терористи сьогодні завдали ударів по Покровському та Бахмутському районах Донецької області. Відомо про трьох загиблих.

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Кропивницький Війна Росії проти України
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